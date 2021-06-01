Психолог объяснила, почему россияне откладывают рождение детей

Позднее рождение детей связано, по словам психолога, с культурой нарциссизма и потребления, когда нужно «постоянно казаться и быть лучше, чем ты есть» и уделять много времени самому себе, передает РИА Новости.

Орлова добавила, что в мегаполисе у детей более отложенное детство, морально они позже вырастают. На это влияет в том числе то, что они стали больше времени проводить дома, сидеть в гаджетах. По ее словам, «все сроки сдвигаются», включая получение профессии, замужество, рождение ребенка. При этом психолог отметила, что одновременно увеличивается и срок жизни.

Востоковед Николай Вавилов ранее рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», к чему приведет новая демографическая политика КНР. По итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая было распространено заявление, в котором говорится, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам иметь третьего ребенка.

