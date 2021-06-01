В Общественной палате высказались за создание отцовского капитала

Речь идет о выплате отцовского капитал, снижении пенсионного возраста родителей, льготах на отдых и других мерах. Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко направил соответствующее письмо в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Общественник предложили разработать новый федеральный проект «Многодетная страна» и установить отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Как предполагается, он будет выплачиваться при рождении трех и последующих детей.

Среди других предложений - снижение налогов с увеличением числа детей. Семья с пятью детьми вовсе должна освобождаться от уплаты налогов.

Ранее эксперт Минздрава призвал снизить ставку подоходного налога для проходящих диспансеризацию лиц и подготовить закон об отцовском капитале при рождении трех и более детей в одной семье.

