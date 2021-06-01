В Общественной палате высказались за создание отцовского капитала
В Общественной палате России предложили расширить поддержку многодетных семей, сообщает РИА Новости.
Речь идет о выплате отцовского капитал, снижении пенсионного возраста родителей, льготах на отдых и других мерах. Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко направил соответствующее письмо в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Общественник предложили разработать новый федеральный проект «Многодетная страна» и установить отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Как предполагается, он будет выплачиваться при рождении трех и последующих детей.
Среди других предложений - снижение налогов с увеличением числа детей. Семья с пятью детьми вовсе должна освобождаться от уплаты налогов.
Ранее эксперт Минздрава призвал снизить ставку подоходного налога для проходящих диспансеризацию лиц и подготовить закон об отцовском капитале при рождении трех и более детей в одной семье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Жителей столичного региона ожидают ночные заморозки
- Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя
- В Общественной палате высказались за создание отцовского капитала
- Беспилотник с искусственным интеллектом впервые атаковал человека
- Назван средний размер страховой пенсии россиян
- С 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности
- Российские регионы попросили продлить льготную ипотеку под 6,5%
- Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Навального
- Bloomberg: делегация ФРГ обсудит «Северный поток — 2» в США
- Юрист дал советы при разговоре с телефонными мошенниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru