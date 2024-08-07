Россияне назвали главных «скуфов», «тюбиков» и «масиков»
Россияне признали дядю Гарри Поттера Вернона Дурсля главным «скуфом». Об этом со ссылкой на опрос сервиса «Литрес» и портала LiveLib сообщает «Лента.ру».
На слэнге «скуфами» называют мужчин старше 30 лет с лишним весом, пивным животом и залысинами, которые всем недовольны и постоянно ворчат. За Дурсля в этой категории проголосовали почти 20% читателей. Вторым стал Илья Обломов из романа Ивана Гончарова, а третьим - Эбенезер Скрудж из «Рождественской истории».
«Масиками» называют заботливых и уважительных мужчин, которые дарят подарки, поддерживают феминизм и следят за бытом. В этой номинации первое место занял Владимир Ленский из «Евгения Онегина» (22%), в ТОП-3 также вошли мистер Дарси из романа «Гордость и предубеждение» и Джей Гэтсби («Великий Гэтсби»).
В списке «тюбиков», то есть привлекательных и интересных мужчин, которые являются манипуляторами и проблемными персонажами, читатели поставили на первое место Евгения Онегина. Дориан Грей из «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда стал вторым, а Анатоль Курагин из «Войны и мира» Льва Толстого - третьим.
«Штрихами» называют опасных парней, способных применять психологическое или физическое насилие. В этой категории лидером стал Драко Малфой «Гарри Поттера». Второе место читатели отдали Хитклиффу из «Грозового перевала» Эмили Бронте, а ТОП-3 замкнул антигерой «Бойцовского клуба» Чака Паланика Тайлер Дерден.
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