Психолог объяснил, к чему может привести отсутствие сепарации от родителей
Сепарация от родителей позволяет детям научиться принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, заявил психолог Станислав Самбурский.
«40-летний мужчина, который в эмоциональном плане является ребенком и не может принимать даже незначительные решения, вряд ли сможет нести ответственность за семью. Дети не могут заводить детей», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил психолог, принятие первых самостоятельных решений детям стоит доверить в переходном возрасте. Как правило, конфликты между родителями и подростком сходят на нет, когда взрослые убирают сопротивление и позволяют ребенку оставаться автономным. В этот момент начинают формироваться отношения, основанные на взаимопонимании двух взрослых людей. Отсутствие сепарации может превратить детей в неуверенных в себе людей.
Ранее детский психолог Ирина Таранова сообщила «Радиоточке НСН», что перепады настроения и неадекватная реакция на стресс могут говорить о проблемах у подростка, на такие признаки стоит обращать внимание не только родителям, но и учителям. Она также призвала проверять соцсети детей, так как влияние интернета на психику ребенка очевидно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru