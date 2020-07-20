Билли Новик: вакцина снизит страх – главный враг иммунитета
Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Завершились испытания отечественной вакцины от коронавируса
В Минобороны РФ сообщили о завершении очередного этапа испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах. Последняя группа испытуемых была выписана сегодня. Как сообщают эксперты, 3 августа у них будут брать кровь, чтобы оценить иммунный ответ.
Билли Новик: «Теперь, когда у нас будет вакцина, это позволит снизить страх, который овладел обществом. Это самое главное. А страх – это самый главный подавитель иммунитета. Очень хорошо, что вакцина почти готова», – подчеркнул в эфире НСН Билли Новик.
РАН: Ограничительные меры во время второй волны пандемии усилят
В Российской академии наук считают, что ожидаемая осенью вторая волна коронавируса совпадет с сезоном респираторных инфекций. В связи с этим ограничительные меры могут усилить.
Билли Новик: «Да, но всеми силами хочется верить, что за время эпидемии мы уже многому научились, что приобрели какой-никакой коллективный иммунитет, научились правилам поведения в условиях пандемии. Поэтому хочется верить, что самое страшное уже позади», – поделился музыкант с НСН.
Коронавирус подорвал доверие россиян к ученым и их прогнозам
Около 75 процентов россиян доверяют оценкам ученых, но это доверие, как считают социологи, носит ограниченный характер на фоне прогнозов по ситуации вокруг COVID-19. Об этом пишет ВЦИОМ.
Билли Новик: «Мне кажется, что коронавирус подорвал доверие не только к ученым, но и людей к людям. Коронавирус нас всех разобщил. Конечно, это обратная сторона самоизоляции и самодистанцирования, но все же это печально», – сказал он в беседе с НСН.
Учителей отправят в продолжительный отпуск и досрочно на пенсию
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который обеспечит учителей удлинённым отпуском, правом на досрочную пенсию и зарплатой не ниже средней по региону и стране.
Билли Новик: «Это прекрасно. Я вообще считаю, что пора бы нам на законодательном уровне пересмотреть взаимодействие и отношение между учителями и учениками. Сейчас права учителей, как людей, в школах ущемляются и не соблюдаются. Зачастую, именно учителя подвергаются психологическому насилию со стороны учеников. Это вопиющая несправедливость, нуждающаяся в прицельном рассмотрении», – выразил он своем мнение в интервью НСН.
Число безработных в России приближается к 5 миллионам
Общая численность безработных в России по итогам июня составила более 4 млн 600 тысяч человек. Таковы данные Росстата.
Билли Новик: «Я думаю, что это очень оптимистичная цифра. На самом деле, их гораздо больше за счет, в частности, самозанятых», – подытожил в разговоре с НСН Билли Новик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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