Билли Новик: вакцина снизит страх – главный враг иммунитета

Билли Новик: «Мне кажется, что коронавирус подорвал доверие не только к ученым, но и людей к людям. Коронавирус нас всех разобщил. Конечно, это обратная сторона самоизоляции и самодистанцирования, но все же это печально», – сказал он в беседе с НСН.

