Из-за длительных праздников отношения в паре могут дать трещину, но следует понимать, что над отношениями следует постоянно работать, рассказала семейный психолог Надежда Резенова в беседе с НСН.

После новогодних каникул в России традиционно возрастает число разводов и расставаний среди пар, пишут «Известия». Как отмечают психологи, причина заключается не столько в самих праздниках, сколько в тех внутренних процессах, которые длительные выходные запускают в отношениях. Резенова предложила россиянам не торопиться.