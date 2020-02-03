В Минпросвещения предложили рассказывать об игромании на уроках ОБЖ

Министерство просвещения предлагает включить в программу школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» блоки об игромании, дестурктивном поведении в социальных сетях, а также мошенничестве. Как отмечает «Интерфакс», об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уверен, что благодаря нововведению, школьники смогут научиться самостоятельно реагировать на угрозы в интернете и реальной жизни.

При этом министр подчеркнул, что окончательное решение по поводу введения новых блоков в курс ОБЖ будет принято после обсуждения инициативы с профессиональным сообществом и родителями.