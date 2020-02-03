В Минпросвещения предложили рассказывать об игромании на уроках ОБЖ
Министерство просвещения предлагает включить в программу школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» блоки об игромании, дестурктивном поведении в социальных сетях, а также мошенничестве. Как отмечает «Интерфакс», об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уверен, что благодаря нововведению, школьники смогут научиться самостоятельно реагировать на угрозы в интернете и реальной жизни.
При этом министр подчеркнул, что окончательное решение по поводу введения новых блоков в курс ОБЖ будет принято после обсуждения инициативы с профессиональным сообществом и родителями.
Между тем, ранее НСН писала, что Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям высших исполнительных органов власти в регионах обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Соответствующее распоряжение содержится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам послания президента Федеральному Собранию.
Организовывать бесплатное питание для младшеклассников будут поэтапно - с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Президент попросил предусмотреть на эти цели финансирование из федерального бюджета.
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