Разрешите себе выгорать: Психолог объяснил, как справиться с трудностями на работе

Ранее аналитический центр НАФИ опубликовал исследование, согласно которому 45% работающих россиян когда-либо сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% (более 13 млн россиян) испытывают его сейчас. Хорс рассказал, как выйти из этого состояния.

«Выгорание — это усталость, причем чаще всего не физическая, а эмоциональная, которая является следствием хронического эмоционального напряжения. Чтобы его избежать, важнее всего перестать романтизировать свой труд. Сейчас все больше и больше разных интернет-гуру учат, что заниматься нужно только тем, что тебе нравится, и получать от этого исключительно положительные эмоции. Когда впоследствии их слушатели сталкиваются с реальностью, они болезненно воспринимают любое несовпадение с радужным ожиданием», — сказал Хорс.

Собеседник НСН подчеркнул, что любая деятельность связана с определенными отрицательными эмоциями.

«Это могут быть рутина, конфликты, критика начальства. Все это нормально. Ожидать от любой деятельности только радужных тонов — это инфантилизм. Если у людей реалистичные ожидания от работы, если есть понимание того, что можно столкнуться и с рутиной, и с конфликтами, и с агрессией коллег, и с повышением голоса со стороны начальства, то эмоционального выгорания не будет. Причем зачастую такие люди выгорают вдвойне, потому что запрещают себе отрицательные эмоции, настраивают себя на то, что у них всегда все должно быть хорошо. В результате они начинают хуже относиться к себе и к миру в целом. Важно разрешить себе выгорать и допустить, что вам не нравится то, чем вы занимаетесь. Искать другую деятельность тоже нормально, но для того, чтобы получить что-то в жизни, а не потому что хочется убежать от переживаний», — подытожил он.

Ранее Хорс заявил, что главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

