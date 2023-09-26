Разрешите себе выгорать: Психолог объяснил, как справиться с трудностями на работе
Чтобы избежать эмоционального выгорания, нужно перестать романтизировать свой труд и признать, что работа порой приносит отрицательные эмоции, сказал НСН Михаил Хорс.
Эмоциональное выгорание - это обычное дело для большинства работающих людей, заявил НСН психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс. Оно часто появляется при столкновении с реальностью в виде рутины или конфликтов с коллегами, при этом стремление получать от работы только положительные впечатления — ошибочный путь.
Ранее аналитический центр НАФИ опубликовал исследование, согласно которому 45% работающих россиян когда-либо сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% (более 13 млн россиян) испытывают его сейчас. Хорс рассказал, как выйти из этого состояния.
«Выгорание — это усталость, причем чаще всего не физическая, а эмоциональная, которая является следствием хронического эмоционального напряжения. Чтобы его избежать, важнее всего перестать романтизировать свой труд. Сейчас все больше и больше разных интернет-гуру учат, что заниматься нужно только тем, что тебе нравится, и получать от этого исключительно положительные эмоции. Когда впоследствии их слушатели сталкиваются с реальностью, они болезненно воспринимают любое несовпадение с радужным ожиданием», — сказал Хорс.
Собеседник НСН подчеркнул, что любая деятельность связана с определенными отрицательными эмоциями.
«Это могут быть рутина, конфликты, критика начальства. Все это нормально. Ожидать от любой деятельности только радужных тонов — это инфантилизм. Если у людей реалистичные ожидания от работы, если есть понимание того, что можно столкнуться и с рутиной, и с конфликтами, и с агрессией коллег, и с повышением голоса со стороны начальства, то эмоционального выгорания не будет. Причем зачастую такие люди выгорают вдвойне, потому что запрещают себе отрицательные эмоции, настраивают себя на то, что у них всегда все должно быть хорошо. В результате они начинают хуже относиться к себе и к миру в целом. Важно разрешить себе выгорать и допустить, что вам не нравится то, чем вы занимаетесь. Искать другую деятельность тоже нормально, но для того, чтобы получить что-то в жизни, а не потому что хочется убежать от переживаний», — подытожил он.
Ранее Хорс заявил, что главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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