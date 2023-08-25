Психолог Кичаев дал советы для борьбы с осенней депрессией
В осеннюю пору многие люди страдают от плохого настроения. Психолог и коуч Александр Кичаев рассказал «Вечерней Москве», как не впасть в депрессивное состояние.
По его словам, избежать осенней депрессии можно, хорошо отдохнув летом, зарядившись энергией. Однако, если отдых летом все же не удался или был не достаточно эффективным, то, по наставлению психолога, необходимо и в осенний период останавливаться и переключаться с работы на отдых.
В случае же наступления осенней депрессии необходимо правильно с ней работать, подчеркнул Кичаев.
Ранее стало известно, что в 2023 году россияне увеличили траты на приобретение препаратов от депрессивных состояний, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru