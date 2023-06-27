Антидепрессант «Золофт» вернется в Россию

Антидепрессант «Золофт» снова будет продаваться в России, сообщил Росздравнадзор.

В Кабмине заявили о производстве в РФ 62% всех потребляемых лекарств

По информации ведомства, оно получило извещение о возобновлении поставок препарата в страну.

«Золофт» пропал с аптечных полок в России в конце 2022 года. РИА Новости тогда сообщало, что антидепрессант перестал поступать в аптечные пункты «из-за технических проблем при его производстве».

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медорганизациях России нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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