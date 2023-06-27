Антидепрессант «Золофт» вернется в Россию
27 июня 202314:59
Антидепрессант «Золофт» снова будет продаваться в России, сообщил Росздравнадзор.
По информации ведомства, оно получило извещение о возобновлении поставок препарата в страну.
«Золофт» пропал с аптечных полок в России в конце 2022 года. РИА Новости тогда сообщало, что антидепрессант перестал поступать в аптечные пункты «из-за технических проблем при его производстве».
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медорганизациях России нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Золотов: на фоне мятежа Пригожина росгвардейцы «сдали заначки женам»
- Госдума одобрила новые правила получения водительских прав
- Shot: в Ленинградской области мужчина нашел человеческую голову в пакете
- Кадыров: предотвращена попытка прорыва диверсантов ВСУ в Белгородскую область
- Песков заявил об исполнении данных Пригожину и участникам мятежа обещаний
- Путин: Военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
- Маск назвал безумием «призывы» американского сенатора убивать русских
- Золотов: У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки
- Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
- Антидепрессант «Золофт» вернется в Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru