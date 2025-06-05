Путин назначил Шувалова главой группы по координации институтов развития
Президент России Владимир Путин утвердил создание специальной рабочей группы при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, возглавить которую назначен председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Соответствующий указ подписал глава государства.
Целью новой структуры станет координация деятельности институтов развития в рамках реализации национальных целей, проектов и государственных программ. Как следует из опубликованного распоряжения, утверждено также положение о группе и ее состав.
Секретарем группы назначен первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.
В состав объединения вошли представители федеральных органов исполнительной власти, профильных госкорпораций и ведомств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru