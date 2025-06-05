Путин назначил Шувалова главой группы по координации институтов развития

Президент России Владимир Путин утвердил создание специальной рабочей группы при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, возглавить которую назначен председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Соответствующий указ подписал глава государства.

Целью новой структуры станет координация деятельности институтов развития в рамках реализации национальных целей, проектов и государственных программ. Как следует из опубликованного распоряжения, утверждено также положение о группе и ее состав.

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Секретарем группы назначен первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.

В состав объединения вошли представители федеральных органов исполнительной власти, профильных госкорпораций и ведомств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Штукина//РИА Новости
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