СМИ: Дипломаты ЕС опасаются, что Трамп выступит против обещаний помощи Украине

Европейские дипломаты выражают обеспокоенность возможным вмешательством президента США Дональда Трампа в процесс согласования итоговой декларации саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в европейских столицах опасаются, что американский лидер может выступить против пунктов, касающихся долгосрочной поддержки Украины, а также попытается исключить из текста заявления прямые обвинения в адрес России. Это может осложнить переговоры по утверждению согласованной позиции блока.