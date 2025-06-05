СМИ: Дипломаты ЕС опасаются, что Трамп выступит против обещаний помощи Украине

Европейские дипломаты выражают обеспокоенность возможным вмешательством президента США Дональда Трампа в процесс согласования итоговой декларации саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в европейских столицах опасаются, что американский лидер может выступить против пунктов, касающихся долгосрочной поддержки Украины, а также попытается исключить из текста заявления прямые обвинения в адрес России. Это может осложнить переговоры по утверждению согласованной позиции блока.

СМИ: ЕС и Украина опасаются, что Трамп может выйти из переговоров

Ранее портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что возможное включение формулировок о российской угрозе в итоговый документ может вызвать трения с Вашингтоном, особенно на фоне усилий США по поиску путей деэскалации конфликта на Украине.

По данным AFP, руководство альянса намерено сделать заявление по итогам саммита максимально лаконичным. В нем, как ожидается, не будет упоминания о перспективах вступления Украины в НАТО, чтобы избежать разногласий среди членов организации и не усугублять разницу позиций с администрацией Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаСШАДональд Трамп

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