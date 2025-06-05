СМИ: Дипломаты ЕС опасаются, что Трамп выступит против обещаний помощи Украине
Европейские дипломаты выражают обеспокоенность возможным вмешательством президента США Дональда Трампа в процесс согласования итоговой декларации саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, в европейских столицах опасаются, что американский лидер может выступить против пунктов, касающихся долгосрочной поддержки Украины, а также попытается исключить из текста заявления прямые обвинения в адрес России. Это может осложнить переговоры по утверждению согласованной позиции блока.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что возможное включение формулировок о российской угрозе в итоговый документ может вызвать трения с Вашингтоном, особенно на фоне усилий США по поиску путей деэскалации конфликта на Украине.
По данным AFP, руководство альянса намерено сделать заявление по итогам саммита максимально лаконичным. В нем, как ожидается, не будет упоминания о перспективах вступления Украины в НАТО, чтобы избежать разногласий среди членов организации и не усугублять разницу позиций с администрацией Трампа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп предложил лишить компании Маска госконтрактов ради экономии бюджета
- СМИ: Дипломаты ЕС опасаются, что Трамп выступит против обещаний помощи Украине
- Путин назначил Шувалова главой группы по координации институтов развития
- В Краснодаре задержан врач по подозрению в получении взятки за операцию
- Акции Tesla упали почти на 9% на фоне конфликта Маска с Трампом
- Две женщины ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области
- Полиция разыскивает женщину, оставившую младенца в пакете под окнами дома
- Маск заявил, что Трамп не победил бы на выборах без его поддержки
- После кражи флагов с могил участников СВО в Нижегородской области возбудили дело
- Трамп допустил санкции против России и Украины в случае провала мирных усилий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru