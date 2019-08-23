«Бабушкофоны» для детей не прокатят: В школе засмеют
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал в эфире НСН, почему идея давать школьникам только дешевые смартфоны обречена на провал.
Сервис «Яндекс. Маркет» составил рекомендацию для родителей, в которой призывает их покупать детям-младшеклассникам недорогие смартфоны. Они указывают на то, что дети семи-девяти лет зачастую небрежно относятся к технике, а ремонт дорогостоящего гаджета может влететь в копеечку. Также дорогой смартфон может оказаться объектом повышенного внимания со стороны школьников старшего возраста.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью НСН заявил о том, что считает правильным изымать у детей смартфоны во время уроков.
«К телефонам в руках младших школьников - именно во время уроков - я отношусь отрицательно. Мобильная оголтелость уже достигла пика, дети просто зомбированы техникой. С этим надо что-то делать. Есть уже предложение сдавать телефоны на время уроков, а после уроков их получать. Разумное предложение, потому что ребенок может втихаря на задней парте, как в анекдотах про Вовочку, сидеть и играть, вместо того, чтобы заниматься. Ребенку сосредоточить внимание вообще сложно, особенно в школе — это не лучшее место для фантазии и игр. А тут у него есть выход из положения — можно сидеть и играть», - сказал он.
В то же время собеседник НСН отметил, что заставить родителей покупать детям дешевые гаджеты — практически нереально.
«Конечно, я сильно сомневаюсь, что родители внимут предложению покупать не самое дорогое. В школах как раз идет соревнование в имидже, все меряются мобильниками. Попробуй прийти с "бабушкофоном" — да тебя засмеют! Это благое пожелание, но воплотить его будет сложно, когда детям, которых привозят на "Гелендвагенах" в школу, предложат купить простенький телефон», - подчеркнул Букштейн.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что идея ввести единый национальный стандарт школьный формы приведет к тому, что родителям придется собирать детей к 1 сентября в кредит.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- МТПП взялась за увеличение турпотока в Москве
- Трамп призвал отказаться от Китая в ответ на введение пошлин на $75 млрд
- Песков: Диалог Путина с Зеленским активировал контакты
- Госдеп США подтвердил дату начала новых санкций по делу Скрипалей
- Михалков приехал в Крым на костылях из-за сломанной ноги
- Гордость мусульман. Путин приветствовал открытие в Чечне крупнейшей мечети Европы