«Бабушкофоны» для детей не прокатят: В школе засмеют

Сервис «Яндекс. Маркет» составил рекомендацию для родителей, в которой призывает их покупать детям-младшеклассникам недорогие смартфоны. Они указывают на то, что дети семи-девяти лет зачастую небрежно относятся к технике, а ремонт дорогостоящего гаджета может влететь в копеечку. Также дорогой смартфон может оказаться объектом повышенного внимания со стороны школьников старшего возраста.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью НСН заявил о том, что считает правильным изымать у детей смартфоны во время уроков.

«К телефонам в руках младших школьников - именно во время уроков - я отношусь отрицательно. Мобильная оголтелость уже достигла пика, дети просто зомбированы техникой. С этим надо что-то делать. Есть уже предложение сдавать телефоны на время уроков, а после уроков их получать. Разумное предложение, потому что ребенок может втихаря на задней парте, как в анекдотах про Вовочку, сидеть и играть, вместо того, чтобы заниматься. Ребенку сосредоточить внимание вообще сложно, особенно в школе — это не лучшее место для фантазии и игр. А тут у него есть выход из положения — можно сидеть и играть», - сказал он.