Трамп предложил лишить компании Маска госконтрактов ради экономии бюджета

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой прекратить предоставление государственных субсидий и контрактов компаниям, принадлежащим Илону Маску. По его словам, такой шаг позволит сократить бюджетные расходы на «миллиарды и миллиарды долларов». Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети TRUTH Social.

Трамп выразил недоумение тем, что его предшественник Джо Байден не предпринял аналогичных мер, несмотря на значительные траты на поддержку бизнеса Маска.