Трамп предложил лишить компании Маска госконтрактов ради экономии бюджета
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой прекратить предоставление государственных субсидий и контрактов компаниям, принадлежащим Илону Маску. По его словам, такой шаг позволит сократить бюджетные расходы на «миллиарды и миллиарды долларов». Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети TRUTH Social.
Трамп выразил недоумение тем, что его предшественник Джо Байден не предпринял аналогичных мер, несмотря на значительные траты на поддержку бизнеса Маска.
Предложение Трампа прозвучало на фоне обострившегося конфликта между главой Белого дома и предпринимателем. Накануне Маск резко раскритиковал предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав к его отклонению. В ответ президент заявил, что разочарован в основателе Tesla, напомнив, что ранее оказывал ему значительную поддержку.
Маск, в свою очередь, подчеркнул, что именно его влияние обеспечило Трампу победу на выборах и позволило республиканцам получить большинство в Конгрессе. Публичный обмен заявлениями вызвал резонанс на финансовом рынке: в четверг акции Tesla на Уолл-стрит упали почти на 9% с начала торгов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru