Мединский: История - это оружие, которое на Украине понимают и боятся
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что история является оружием, и на Украине это хорошо понимают и боятся.
Так он отреагировал на заочный приговор украинского суда, вынесенный ему за работу над школьным учебником по истории России.
Мединский отметил, что такого приговора «за учебники» история ещё не знала. По его словам, это свидетельствует о том, что на Украине осознают силу исторического нарратива и боятся его.
В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд заочно приговорил Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Причиной стало издание учебника по истории РФ, в который вошли темы начала специальной военной операции, вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также санкционного давления.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России появятся единые учебники по всем обязательным предметам школьной программы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и лишился пояса чемпиона UFC
- Американский истребитель F-35A пропал в районе Аравийского полуострова
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Captcha
- Мединский: История - это оружие, которое на Украине понимают и боятся
- Исследование: Шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее прогнозов
- МО: За сутки силы ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ
- В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузы РФ
- МО: ВС РФ применили «электромагнитные пушки» для разминирования в ДНР
- СМИ: Иноагента Варламова оштрафовали на 13 млн рублей за неуплату налогов
- В АТОР раскрыли, куда россияне поедут летом