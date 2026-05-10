МО: За сутки силы ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ

В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Всего, по данным МО РФ, с момента начала 8 мая перемирия в зоне СВО зафиксировали боле 16 тысяч 70 нарушений действия режима прекращения огня со стороны Украины.

Представители министерства добавили, что ВСУ также нанесли 6 тысяч 331 удар с использованием беспилотников и предприняли восемь атак позиций российских подразделений. В связи с этим в Минобороны объявили, что ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны ВСУ.

Ранее Тelegram‑канала «Mash» писал, что 6–7 мая, в период объявленного Киевом перемирия, диверсионно‑разведывательные группы ВСУ попытались проникнуть в тыловые районы, контролируемые ВС России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».