МО: За сутки силы ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ
За сутки российские силы ПВО ликвидировали 57 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Всего, по данным МО РФ, с момента начала 8 мая перемирия в зоне СВО зафиксировали боле 16 тысяч 70 нарушений действия режима прекращения огня со стороны Украины.
Представители министерства добавили, что ВСУ также нанесли 6 тысяч 331 удар с использованием беспилотников и предприняли восемь атак позиций российских подразделений. В связи с этим в Минобороны объявили, что ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны ВСУ.
Ранее Тelegram‑канала «Mash» писал, что 6–7 мая, в период объявленного Киевом перемирия, диверсионно‑разведывательные группы ВСУ попытались проникнуть в тыловые районы, контролируемые ВС России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- МО: За сутки силы ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ
- В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузы РФ
- МО: ВС РФ применили «электромагнитные пушки» для разминирования в ДНР
- СМИ: Иноагента Варламова оштрафовали на 13 млн рублей за неуплату налогов
- В АТОР раскрыли, куда россияне поедут летом
- У побережья Катара из-за попадания снаряда загорелось судно
- В РФ будут выплачивать пособия многодетным семьям с доходом выше прожиточного минимума
- В Японии подтвердили планируемую поездку чиновников в РФ
- АТОР: Италия оказалась самой популярной страной Европы для отдыха россиян
- В РФ утвердили концепцию исторического просвещения