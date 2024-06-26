Психолог Дугенцова: Долгое одиночество приводит к ослаблению иммунитета
Затяжное одиночество может привести к ухудшению самочувствия, так как без общения с друзьями и близкими дофамин (гормон счастья) вырабатывается в меньшей степени, заявила психолог Дарья Дугенцова.
По ее словам, меньшее количество этого гормона приводит к тому, что человек чаще болеет, так как ухудшается иммунитет, передает NEWS.ru.
Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychology. Согласно этим данным, долгосрочные последствия одиночества для здоровья включают повышение риска сердечных заболеваний на 29%, а инсульта — на 32%.
Люди в счастливых отношениях следят за здоровьем друг друга, поэтому меньше болеют и живут дольше, заявила «Радиоточке НСН» кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова.
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