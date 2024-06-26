Психолог Дугенцова: Долгое одиночество приводит к ослаблению иммунитета

Затяжное одиночество может привести к ухудшению самочувствия, так как без общения с друзьями и близкими дофамин (гормон счастья) вырабатывается в меньшей степени, заявила психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, меньшее количество этого гормона приводит к тому, что человек чаще болеет, так как ухудшается иммунитет, передает NEWS.ru.