Психолог дала советы для решения конфликтов на работе

«Если это вопрос коллег, то велика ситуация, что конфликт может повториться, поэтому нужно попробовать его разобрать, разобрать отношения с коллегами внутри себя и поговорить с коллегами. Очень многое человек может сделать сам с собой, прежде чем что-то менять. Потому что если он оказался в такой ситуации, где ему недоплачивают, его не слушают, не уважают, скидывают на него всю ответственность — это устойчивая модель его поведения и велика ситуация, что на новом месте он попадет в ту же яму», — цитирует слова психолога.

Также Чуксеева посоветовала при необходимости обратиться к профессиональым психологам для объективной оценки ситуации.

Также эксперт считает, что подавление эмоций в связи с происходящими трениями в коллективе может отрицательно отражаться на здоровье.

«Люди могут не показывать свою реакцию, но тогда реакция идет внутрь и это не очень хорошо, он может заболеть, например, у него расстраивается сон, проблемы с весом, головные боли, проблемы с дыханием и сердцебиением. С эмоциями нужно работать, их нужно опознавать», — поясняет эксперт.

Справиться с тревожностью, по мнению карьерного консультанта, поможет физическая активность.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН подтвердил влияние конфликтов на работе на сон сотрудников.

«Конечно, из-за этого может быть бессонница. Одному скажешь что-то грубое, он забудет через десять минут, а кто-то будет потом не спать и даже на несколько лет запомнить эту грубость. Это такие убеждённые неврастенические перфекционисты. Это люди, которые точно знают, что с ними нельзя грубить, что грубость – это плохо, то есть они себя таким судьёй назначают, при этом они считают, что умеют предвидеть будущее, то есть если сегодня нахамили, то больше с этим человеком никогда не смогу вместе работать продуктивно. В религии таких людей называют гордецами», - пояснил эксперт.

