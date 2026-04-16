Книги, кино и страховка: что спасает россиян от стресса

Примерно каждый второй россиянин (51%) живет в стрессе. Это показало исследование холдинга ON Медиа и страховой компании «Ингосстрах».

Минимум несколько раз в неделю испытывают стресс 28% россиян. При этом высокий уровень тревожности значительно чаще отмечают женщины (28%), чем мужчины (18%). Самой уязвимой возрастной группой оказались те, кому от 25 до 34 лет (33%).

Чаще всего соотечественники беспокоятся за собственное здоровье и самочувствие близких, неопределенность в будущем. Также среди волнующих россиян проблем — цифровые угрозы, страх попасть в ДТП и экономический кризис.

Самыми популярными способами борьбы со стрессом оказались просмотры видеороликов и общение с близкими (по 30%). Как правило, опрошенные увлекаются просмотром сериалов и комедий. Популярны у россиян и детективные триллеры.

По словам директора по управлению продуктовым портфелем проводившего исследование холдинга Алексея Арефьева, медиаконтент становится «цифровым обезболивающим»: если офлайн-досуг стал точкой интенсивных эмоций, то онлайн-пространство взяло на себя роль повседневного фона. «Балансируя между этими форматами, люди создают для себя экосистему поддержки и восстановления, где каждый может найти собственный способ позаботиться о себе и близких, снять стресс и отвлечься», — подчеркнул он.

Спасает от стресса соотечественников и чтение, при этом выбирают россияне чаще всего антиутопии. Самой активной читательской аудиторией стали люди в возрасте 35-54 лет.

«Фильмы ужасов и триллеры могут благоприятно влиять на психику благодаря ряду механизмов. Во время просмотра выделяются адреналин и дофамин, вызывая эмоциональный подъём, ощущение контроля и удовольствие от безопасного переживания сильных эмоций. Это помогает разрядить накопленный стресс, улучшить настроение, снизить напряжение и даже ускорить обмен веществ», — отметила психолог «Виртуальной клиники» страховой компании Виктория Чан, добавив, что просмотр контента должен быть умеренным и осознанным.

Что касается страхования, чаще всего положительно относятся к нему как к способу защиты от стресса молодые люди в возрасте 18-24 лет, однако они чаще всего мало осведомлены о страховых продуктах. С тем, что страхование снижает уровень тревожности, согласны 30% опрошенных.

«Мы видим, что особенно у молодой аудитории сохраняется интерес к страхованию, но при этом не хватает знаний о его возможностях. Это говорит о большом потенциале для развития страховой культуры: чем лучше люди понимают, как работает защита, тем сильнее снижается уровень неопределенности и тревожности», — подчеркнул заместитель гендиректора по розничному бизнесу страховой компании «Ингосстрах» Владимир Храбрых.

