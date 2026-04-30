Музыка в офисе помогает снизить стресс и повысить концентрацию

Музыкальное сопровождение в офисе может снижать уровень стресса и повышать продуктивность сотрудников. Об этом «Газете.Ru» рассказал композитор и исследователь Тургут Николя Габриэль.

По его словам, постоянный поток задач, уведомлений и встреч перегружает нервную систему, из-за чего к концу дня сотрудники чувствуют сильную усталость даже без физической нагрузки. В ответ на это компании начинают включать музыку в программы поддержки сотрудников наряду со спортом и психологической помощью.

Эксперт отметил, что медленные инструментальные композиции помогают синхронизировать мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и улучшают концентрацию. При этом для аналитических задач лучше подходят треки с ровным и предсказуемым ритмом, а для креативной работы — более свободные и импровизационные формы.

Кроме того, общая музыкальная среда в офисе может выравнивать эмоциональный фон команды: по словам композитора, это снижает уровень напряжения и уменьшает вероятность конфликтов, выступая как дополнительный инструмент профилактики выгорания, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
