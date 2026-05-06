СМИ: Сотрудница американского банка повесила трубку в разговоре с папой римским
Сотрудница одного из американских банков бросила трубку во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV. Как пишет The New York Times, об этом во время встречи с прихожанами в Иллинойсе рассказал священник Том Маккарти, который является другом понтифика.
По его словам, Лев XIV позвонил в банк с целью обновить свои данные. Он представился, как Роберт Превост - это имя он получил при рождении. Затем понтифик правильно ответил на все контрольные вопросы.
Несмотря на это сотрудница банка указала, что ему необходимо подтвердить информацию лично. В ответ папа Римский заявил, что не может этого сделать, после чего решил признаться, что является главой католической церкви.
«Тогда папа спросил: «Вам было бы дело, если бы я сказал, что я папа Лев». Девушка не ответила и повесила трубку», - рассказал Маккарти.
Он добавил, что ситуацию удалось уладить благодаря усилиям другого священника, который знаком с президентом банка.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV, указав, что его не устраивает глава католической церкви, не одобряющий нападение Вашингтона на Венесуэлу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
