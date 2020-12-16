Психоаналитик объяснил, как мандарины влияют на психику человека

«Самое важное для человеческой психики – стабильность. Чем дольше с нами будут ёлка, шампанское, мандарины, Дед Мороз и пресловутый салат Оливье, тем здоровее мы все будем», – сказала собеседница.



Она объяснила, как мандарины стали атрибутом Нового года. По ее словам, они были самым доступным лакомством в советское время, так как «ничего другого не было».



«К празднику привозили фрукты, собранные осенью. Их поставляли в центральные регионы страны, где они не произрастали», - добавила она.



Полянова также рассказала, что символы передаются на уровне генетической памяти.



«Запах хвои и мандаринов – это то, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки. Именно в этом заключается ценность символа», - заключила психоаналитик в эфире «Радио 1».



Ранее аналитики предупредили о подорожании новогоднего стола. В Минсельхозе считают, что стоимость новогоднего стола в этом году составит 6,7 тысяч рублей. Такой результат аналитики получили на основе данных Росстата за ноябрь 2020 года. Самым дорогим продуктом будет икра, которая обойдется в среднем в 822,5 рубля.

