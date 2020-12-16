Психоаналитик объяснил, как мандарины влияют на психику человека
Мандарины давно стали символами Нового года для многих россиян. Кандидат социологических наук, психоаналитик Людмила Полянова рассказала, как сформировался такой символ.
«Самое важное для человеческой психики – стабильность. Чем дольше с нами будут ёлка, шампанское, мандарины, Дед Мороз и пресловутый салат Оливье, тем здоровее мы все будем», – сказала собеседница.
Она объяснила, как мандарины стали атрибутом Нового года. По ее словам, они были самым доступным лакомством в советское время, так как «ничего другого не было».
«К празднику привозили фрукты, собранные осенью. Их поставляли в центральные регионы страны, где они не произрастали», - добавила она.
Полянова также рассказала, что символы передаются на уровне генетической памяти.
«Запах хвои и мандаринов – это то, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки. Именно в этом заключается ценность символа», - заключила психоаналитик в эфире «Радио 1».
Ранее аналитики предупредили о подорожании новогоднего стола. В Минсельхозе считают, что стоимость новогоднего стола в этом году составит 6,7 тысяч рублей. Такой результат аналитики получили на основе данных Росстата за ноябрь 2020 года. Самым дорогим продуктом будет икра, которая обойдется в среднем в 822,5 рубля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru