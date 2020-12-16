Аналитики предупредили о подорожании новогоднего стола

Средний чек при покупке мандаринов в начале декабря вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также повели себя цены и на другие импортные продукты к новогоднему столу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» и «Центра Агроаналитики Минсельхоза».

Аналитики «Платформы ОФД» отметили, что объем покупок новогодних фруктов снизился на 10%, а средний чек на мандарины в декабре составил 104 рубля. Оператор объясняет рост цен увеличением издержек поставщиков из-за пандемии и валютным скачком.

Цена шампанского увеличилась в сравнении с 2019 годом на 21% и составила в среднем 410 рублей. Рост цен на алкоголь эксперты связывают с повышением НДС, акцизов и обесцениванием рубля, который к концу года потеряет 21% по отношению к доллару.