Аналитики предупредили о подорожании новогоднего стола
Средний чек при покупке мандаринов в начале декабря вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также повели себя цены и на другие импортные продукты к новогоднему столу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» и «Центра Агроаналитики Минсельхоза».
Аналитики «Платформы ОФД» отметили, что объем покупок новогодних фруктов снизился на 10%, а средний чек на мандарины в декабре составил 104 рубля. Оператор объясняет рост цен увеличением издержек поставщиков из-за пандемии и валютным скачком.
Цена шампанского увеличилась в сравнении с 2019 годом на 21% и составила в среднем 410 рублей. Рост цен на алкоголь эксперты связывают с повышением НДС, акцизов и обесцениванием рубля, который к концу года потеряет 21% по отношению к доллару.
В Минсельхозе считают, что стоимость новогоднего стола в этом году составит 6,7 тысяч рублей. Такой результат аналитики получили на основе данных Росстата за ноябрь 2020 года. Самым дорогим продуктом будет икра, которая обойдется в среднем в 822,5 рубля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Смертность в России стала рекордной за 10 лет
- Пушков высказался о реакции украинского политолога на санкции России
- Экс-помощница Трампа дала совет Байдену по поводу отношений с РФ
- Ученые развеяли миф о потере слуха из-за COVID-19
- Аналитики предупредили о подорожании новогоднего стола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru