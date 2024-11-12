Ученые связали стресс на работе с повышенным риском болезней сердца

Согласно данным, связанный с работой стресс на 25% снижал шансы человека на удовлетворительное сердечно-сосудистое здоровье и на 27% – на оптимальное сердечно-сосудистое здоровье. Указывается, что при анализе авторы сделали поправку на другие факторы риска болезней сердца.

Ранее сообщалось, что у пожилых пациентов больше шансов выжить после инфаркта, чем у более молодых людей, передает «Радиоточка НСН».

