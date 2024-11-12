Ученые связали стресс на работе с повышенным риском болезней сердца

Связанный с работой стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, показало исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Отмечается, что ученые проанализировали данные 3,5 тысяч женщин и мужчин из США, собранные в период с 2000 по 2002 годы. Они заполнили анкеты, в которых указали уровень стресса на работе. Их сердечно-сосудистое здоровье оценивали по физической активности, статусу курения, наличию ожирения, питанию, уровням сахара в крови и холестерина, а также артериальному давлению.

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Согласно данным, связанный с работой стресс на 25% снижал шансы человека на удовлетворительное сердечно-сосудистое здоровье и на 27% – на оптимальное сердечно-сосудистое здоровье. Указывается, что при анализе авторы сделали поправку на другие факторы риска болезней сердца.

Ранее сообщалось, что у пожилых пациентов больше шансов выжить после инфаркта, чем у более молодых людей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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