«Кальций и серотонин»: Врач рассказала, какие продукты снижают уровень стресса

«Источником серотонина, прежде всего, является обычное молоко. Даже молоко в большей степени, нежели кисломолочные напитки из него. С кишечной микрофлорой это связано не очень сильно. С другой стороны, если в кишечнике все хорошо, это точно плюс к хорошему настроению. Дело в том, что мы любим молочные продукты, включая также творог и сыр, за то, что там кальций. Кальций – это антистрессовый элемент не в меньшей степени, чем магний. Сейчас все говорят, что магний помогает бороться со стрессом, с бессонницей, а про кальций забывают. Поэтому в этом отношении эти продукты и работают», - объяснила она.

Спорным продуктом в этом отношении диетолог назвала мясо. Любую мясную продукцию она посоветовала замачивать в воде несколько раз перед приготовлением.

«В отношении мясных продуктов существует версия, что в мясе сохраняются остатки адреналина, который вырабатывается в организме животного перед смертью. Этот адреналин повышает нервную возбудимость. При этом человечество все время так живет, с момента охоты, поэтому мы просто привыкли к этому. Нельзя сказать, что вегетарианцы спокойнее, чем люди с другим питанием. Но при повышенном уровне стресса врачи рекомендуют поменьше употреблять красного мяса, хотя белое мясо в этом смысле не лучше. Если человек держит в голове этот момент, есть совет. Метаболиты адреналина растворяются в воде, нам достаточно положить кусок мяса, птицы или рыбы в воду на 15-20 минут, затем слить и повторить снова», - рассказала собеседница НСН.

Врачи всех направлений сегодня призывают пациентов отказываться от глютена, так как организм тратит слишком много сил на переработку продуктов с таким содержанием, рассказала ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина «Радиоточке НСН».

