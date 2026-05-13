Россияне не готовы отказываться от громких американских премьер и готовы смотреть новые сезоны сериалов неофициально, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.

Россияне снова стали интересоваться проектами американского кинопроизводства: интерес к ним подогрели выходы новых сезонов популярных франшиз. Стриминги отмечают, что такой показатель может оказаться рекордным, ранее аналогичный интерес к релизам из США был только зимой 2022 года, пишет «Коммерсант». Доля интереса к проектам из США за апрель составила 34%, увеличившись в полтора раза год к году, следует из рейтинга «Индекс Кинопоиск Pro». В целом в апреле в пользу американских сериалов перераспределился резко упавший интерес россиян к японскому аниме, доля внимания к российским проектам почти не изменилась. Григорьев назвал этот «тренд» очевидным.