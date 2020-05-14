Психиатр рассказал, как школьники переживут отмену общих перемен
Специалист Центра психиатрии и наркологии имени Сербского рассказал в эфире НСН, почему «разделение» школьников на переменах из-за коронавируса не создаст проблем в школах.
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению работы образовательных учреждений при ослаблении введённых из-за коронавируса ограничительных мер. Ведомство разработало 10 пунктов, в том числе касающихся обязательной генеральной уборки помещений школ с дезинфекцией. Предполагается, что за каждым классом учеников будет закреплено одно помещение. Рекомендовано исключить общение обучающихся из разных классов между собой. Расписание уроков будет составляться таким образом, чтобы классы начинали занятия и уходили на перемены в разное время в «целях максимального разобщения классов (групп)», говорится в документе.
Для школьников такие меры не создадут серьёзных проблем, заявил в эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.
«Разделение тех , кто младше и старше, это уже проверенная практика в наших школах. Есть этажи для малышей и этажи для старшеклассников. И чтобы не было конфликтов, обычно старшеклассники на «младший» этаж не заходят, а малыши на старший этаж не поднимаются. И никаких проблем это обычно не несёт», - рассказал НСН Пережогин.
По словам специалиста, общение между сверстниками в школе тоже, как правило, имеет свою специфику.
«Дело в том, что даже если нет никаких ограничений, общение между детьми в подавляющем большинстве случаев происходит в пределах своего коллектива. Если мы возьмём обычную школу в обычный день, без всяких карантинов и коронавирусов, и посмотрим, с кем общаются ребята, то подавляющее большинство контактов — это свои же одноклассники. Контактов с другими классами обычно мало — может быть, за исключением старших классов, где складываются уже парочки», - рассказал он.
Из-за коронавируса в этом году девятиклассников освободили от сдачи ОГЭ, проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока перенесено на 8 июня. Однако в Минздраве и Рособрнадзоре допускают, что ЕГЭ для абитуриентов вузов могут отложить даже на август.
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