Психиатр: онлайн-игры - это опасное увлечение
Онлайн-игры — это опасное увлечение, которое может привести к проблемам со здоровьем, сообщают «Известия» со ссылкой на врача-психиатра высшей категории Александра Федоровича.
По его словам, онлайн-игры это не отдых после работы, а истощение нервной системы, которое может привести к астении, нарушению сна, функций ЦНС, расшатыванию вегетативной нервной системы. Играя в онлайн-игры человек тратит энергию, тем самым истощая организм.
«При бесконтрольном многочасовом поглощении имели место быть эпизоды смерти в рамках истощения», — заявил эксперт. Он напомнил о таком понятии, как digital detox, которое подразумевает ременный отказ от смартфонов, компьютеров и других электронных устройств для снижения уровня стресса.
Как сообщалось, китайские власти разрешат несовершеннолетним играть в онлайн-игры только по пятницам, субботам, воскресеньям и в официальные праздничные дни, с 20:00 до 21:00.
В государственном управлении по делам прессы и печати КНР заявили, что запрет на онлайн-игры в другое время вводится для «защиты физического и психического здоровья детей»
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