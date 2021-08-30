Китайским детям запретили играть в онлайн-игры больше трёх часов в неделю

Китайские власти разрешат несовершеннолетним играть в онлайн-игры только по пятницам, субботам, воскресеньям и в официальные праздничные дни, с 20:00 до 21:00, сообщает РИА Новости.

В государственном управлении по делам прессы и печати КНР заявили, что запрет на онлайн-игры в другое время вводится для «защиты физического и психического здоровья детей»

Также власти КНР отметили, что чрезмерное увлечение онлайн-играми «отрицательно сказывается на учёбе и здоровом развитии детей».

Новые нормы начнут действовать с сентября. Компании смогут предоставлять несовершеннолетним доступ к онлайн-играм только в указанное время, а контролирующие органы будут пристально следить за соблюдением ограничений.

Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников заявил, что игры на компьютере, приставке или смартфоне перед сном могут стать причиной бессонницы, пишут «Известия».

