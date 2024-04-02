«Прыгают, но не кусаются»: Энтомолог развеял страшилки о нашествии «снежных блох»

Россиян не должно пугать появление так называемых «снежных блох», поскольку они не кусаются и не имеют никакого отношения к обычным блохам, объяснил в интервью НСН энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья напугало появление многотысячных «стай» снежных блох, прыгающих по снегу. Очевидцы в начале апреля заметили их и в Москве, в соцсетях появились соответствующие жутковатые видео.