«Прыгают, но не кусаются»: Энтомолог развеял страшилки о нашествии «снежных блох»
Ногохвостки не страшны для людей, кошек и собак, встрече с ними надо радоваться, но домой их приносить не стоит, сказал в эфире НСН Вадим Марьинский.
Россиян не должно пугать появление так называемых «снежных блох», поскольку они не кусаются и не имеют никакого отношения к обычным блохам, объяснил в интервью НСН энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский.
Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья напугало появление многотысячных «стай» снежных блох, прыгающих по снегу. Очевидцы в начале апреля заметили их и в Москве, в соцсетях появились соответствующие жутковатые видео.
«Эти существа действительно живут на территории нашей страны, но к блохам никакого отношения не имеют. В марте-апреле, когда начинает припекать солнышко, а снег еще не до конца растаял, на нем можно увидеть их большие скопления, а иногда и поодиночке. Они похожи на маленькие точки, чуть меньше миллиметра в длину, которые активно прыгают. Первая ассоциация, что это блоха, но на самом деле нет, это даже не насекомое. Это родственники насекомых, шестиногие и бескрылые, они относятся к классу ногохвосток. Никакой опасности ни для человека, ни для домашних животных, ни для растений ногохвостки не представляют. Пугаться их совершенно точно не стоит», - сказал Марьинский.
По его словам, снежные блохи не опасны ни для человека, ни для домашних животных, а встрече с ними надо радоваться.
«Если вы наберете их горсть, принесете к себе домой и выпустите, они, к сожалению, там достаточно быстро погибнут, потому что им нужен значительно более высокий уровень влажности, чем у нас в квартирах и в частных домах. Если ногохвостка попадет в дом, никакого урона она причинить не может. Она не может укусить человека, кошку или собаку, поскольку просто нечем. Ее ротовой аппарат рассчитан на то, чтобы питаться очень небольшими частичками и никого не кусать. При встрече с ними стоит порадоваться, потому что такие большие скопления ногохвосток свидетельствуют о том, что почва вокруг в очень хорошем экологическом состоянии», - пояснил энтомолог.
Марьинский также рассказал, где можно встретиться с этими созданиями в Москве.
«На территории Москвы есть несколько крупных парков, таких как Битцевский или Лосиный Остров, там они запросто могут быть. При этом встреча с ними в небольшом парке в центре города маловероятна. Это не символ прихода весны, для них важны оттепели. Стало теплее, они вылезли на снег, и их стали замечать. Они питаются разными мелкими органическими частицами, которые накопились на снегу за зиму, ничего аномального здесь нет. Потом они никуда не исчезают, просто они маленькие и незаметные», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России обнаружили новый вид древней «янтарной осы», которая около 35-40 миллионов лет назад охотилась на насекомых, пожиравших древесину янтареносного дерева, отмечает «Радиоточка НСН».
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