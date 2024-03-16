В России нашли новый вид древней осы

Этот вид осы открыл научный сотрудник музея янтаря. Вид назвали «янтарная оса-поемения Кирейчука», в честь российского эксперта по «янтарным» фаунам Александра Кирейчука.



Янтарные осы обитали на планете 35-40 миллионов лет назад. Они были настолько суровы, что охотились на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева.

Ранее стало известно, что ученые из Китая клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров, сообщает «Радиоточка НСН».

