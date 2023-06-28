«Укус блохи и пища»: Заслуженный врач РФ Онищенко рассказал, как можно заразиться чумой
У жителей Монголии суслик считается деликатесом, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
В Монголии чаще всего заражение человека чумой происходит в результате употребления в пищу мяса серых сусликов, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН. По его словам, классическое заражение человека чумой происходит через укус зараженной блохи и при разделке зараженных грызунов.
«У местных жителей серый суслик – это деликатес. Считается, что если к вам кто-то пришел в гости, а вы этим сусликом угостили, то вы оказали очень большую честь человеку. Ранее, когда активизировался очаг, мы запретили отлов, милиция ходила по домам. Чума передается, прежде всего, через укус блохи и через пищу, при разделке этих сусликов», - сказал Онищенко.
Ранее Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил, что в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru