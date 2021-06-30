Прямая линия с Путиным длилась почти четыре часа

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии 30 июня ответил на 68 вопросов, а в целом мероприятие продлилось три часа 42 минуты.

Кроме вопросов про пандемию коронавируса и вакцинацию, главу государства спрашивали о социальной сфере, экологии, экономике, отношениях с США, про Украину и прочем. Также российский лидер назвал свой рецепт счастья и ответил на вопрос о своём главном достижении на посту президента.

Всего же граждане РФ направили на Прямую линию более двух миллионов обращений.

Ранее пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина пожаловалась Путину, что в её доме отсутствует газ, сообщает Ura.ru. После этого Свердловское управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по поводу возможной халатности чиновников при реализации программы по газифицикации.

