Путин рассказал о своём рецепте счастья

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что главное для него - это чувствовать себя востребованным.

Отвечая на вопрос о том, что ему нужно, чтобы чувствовать себя счастливым, российский лидер также отметил, что в его рецепт счастья входит наличие возможности себя реализовать.

Ранее президент РФ призвал чиновников высшего ранга перечитать сказку «Колобок» и «не принимать за чистую правду льстивые речи», чтобы «не быть съеденными».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СчастьеВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным
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