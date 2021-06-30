Путин рассказал о своём рецепте счастья

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что главное для него - это чувствовать себя востребованным.

Отвечая на вопрос о том, что ему нужно, чтобы чувствовать себя счастливым, российский лидер также отметил, что в его рецепт счастья входит наличие возможности себя реализовать.

Ранее президент РФ призвал чиновников высшего ранга перечитать сказку «Колобок» и «не принимать за чистую правду льстивые речи», чтобы «не быть съеденными».