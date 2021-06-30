«Ещё впереди». Путин рассказал о своём главном достижении

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии выразил надежду, что его главное достижение у него ещё впереди.

«Я надеюсь, что ещё впереди», - заявил российский лидер, отвечая на вопрос, позади или впереди его главные достижения на посту президента РФ.

Ранее Путин рассказал, что его рецепт счастья - это чувствовать себя востребованными иметь возможности себя реализовать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент РФПрямая Линия С Владимиром ПутинымВладимир Путин
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