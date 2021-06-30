«Ещё впереди». Путин рассказал о своём главном достижении
30 июня 202116:23
Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии выразил надежду, что его главное достижение у него ещё впереди.
«Я надеюсь, что ещё впереди», - заявил российский лидер, отвечая на вопрос, позади или впереди его главные достижения на посту президента РФ.
Ранее Путин рассказал, что его рецепт счастья - это чувствовать себя востребованными иметь возможности себя реализовать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Путин пообещал дополнительные поставки вакцин от коронавируса в ЛНР и ДНР
- Путин объяснил завышенные цены на отдых на российских курортах их перегрузкой
- «Ещё впереди». Путин рассказал о своём главном достижении
- Путин рассказал о своём рецепте счастья
- Чтобы не съели: Путин посоветовал чиновникам перечитать «Колобка»
- Грузовой поезд опрокинулся под Екатеринбургом
- «Ничего личного»: Путин допустил кадровые решения из-за неудач в футболе и хоккее
- Власти Кузбасса молниеносно отреагировали на угрозы женщине, пожаловавшейся Путину
- Более 50 кораблей и подлодок Балтфлота примут участиве в параде в честь Дня ВМФ
- Путин выступил за перевод части федеральных структур в Сибирь
30 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru