«Проявил слабость»: СК показал видеопризнание отца, бросившего сыновей в Шереметьево
Следственный комитет России показал видео, на котором пришедший к следователям отец двух оставленных им в аэропорту Шереметьево сыновей объясняет свой поступок.
«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», - заявил он.
По словам мужчины, он собирался найти работу и вернуться за детьми, чтобы дать им ту жизнь, которой никогда не было у него. Мужчина просит прощения у детей, назыввая их смыслом своей жизни.
Возбуждено уголовное дело об оставлении опасности.
По информации СМИ, мужчина – 41-летний Виктор Гаврилов. Он прилетел с детьми 5 и 8 лет из Хабаровска в Москву в воскресенье, оставил их в аэропорту с вещами и документами, а сам улетел в Ростов-на-дону. Во вторник Гаврилов пришёл с повинной к следователям в Батайске.
Бывшая жена Гаврилова и мать обоих детей Ольга ранее рассказала СМИ, что они развелись из-за агрессивного поведения мужчины. Женщина пожаловалась на избиения и сказала, что экс-супруг запрещал ей видеться с детьми. Она же поведала о психическом расстройстве Гаврилова: он и его братья провели детство в приютах, почти не бываю дома.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек
- «Проявил слабость»: СК показал видеопризнание отца, бросившего сыновей в Шереметьево
- СМИ: погиб сотрудник ЦРУ, ответственный за ликвидацию Сулеймани
- Названо место похорон протоиерея Всеволода Чаплина
- Голосование по поправкам в Конституцию может занять несколько дней