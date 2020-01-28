«Проявил слабость»: СК показал видеопризнание отца, бросившего сыновей в Шереметьево

Следственный комитет России показал видео, на котором пришедший к следователям отец двух оставленных им в аэропорту Шереметьево сыновей объясняет свой поступок.

«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», - заявил он.

По словам мужчины, он собирался найти работу и вернуться за детьми, чтобы дать им ту жизнь, которой никогда не было у него. Мужчина просит прощения у детей, назыввая их смыслом своей жизни.