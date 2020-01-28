Оставивший сыновей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Отец двух детей 5 и 8 лет, бросивший их одних в аэропорту Шереметьево 26 января, сам явился на допрос к следователям. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.
Сейчас следователи допрашивают мужчину, выясняя истинные причины его поступка. Против него было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.
Как сообщает сайт KP.Ru, 41-летний Виктор Гаврилов сдался следователям в Батайске. Из Шереметьево он прилетел в Ростов-на-Дону, но правоохранительные органы не стали задерживать его по прибытии – ещё не было известно, что произошло. Мужчина пришёл к следователям, когда понял, что его ищут.
Гаврилов оставил детей в Шереметьево с вещами, документам и запиской, которая, как утверждается в материале, гласила: «Кормить нечем, потом заберу из детского дома».
Мать детей не знала о произошедшем: она развелась с Гавриловым из-за избиений, а видеться с сыновьями он, по словам женщины, ей не позволял.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Горевший траулер затонул в Охотском море
- Оставивший сыновей в Шереметьево мужчина сдался следователям
- СВР раскрыла имена семи разведчиков-нелегалов
- Поклонская пристыдила Зеленского напоминанием о деде-фронтовике
- В АТОР рассказали, чем обернется для рынка запрет на въезд туристов из Китая