Мать брошенных в Шереметьево детей заявила о психическом заболевании экс-супруга
Ольга, мать двух детей, которых отец привез из Хабаровска в московский аэропорт Шереметьево и оставил там с документами и запиской, рассказала об агрессивном поведении бывшего мужа. С отцом обоих мальчиков она в разводе.
Женщина рассказала, что экс-супруг её избивал. После полученных сотрясений она заикается, когда сильно устает, и теряет мысль, передает её рассказ телеканал «360».
По словам Ольги, бывшему мужу удалось добиться, чтобы детей оставили ему. С её слов, он внушал детям, что она плохая мать и ничему хорошему не научит.
Женщина также рассказала, что у отца её детей психическое расстройство на почве неблагополучного детства. Он, два его брата и сестра провели почти всё детство в приютах.
Сейчас Ольга живёт с другим мужчиной и беременна третьим ребёнком. Она готова взять двух сыновей от предыдущего брака в новую семью, но пока не известно, отдадут ли ей детей.
Бросившего мальчиков 2011 и 2014 года рождения в аэропорту мужчину, по некоторым данным, до сих пор ищут. В записке он просил помочь детям, так как временно не может заботиться о них из-за проблем с деньгами. По возможности он был готов забрать их позже.
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