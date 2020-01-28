Мать брошенных в Шереметьево детей заявила о психическом заболевании экс-супруга

Женщина рассказала, что экс-супруг её избивал. После полученных сотрясений она заикается, когда сильно устает, и теряет мысль, передает её рассказ телеканал «360».

По словам Ольги, бывшему мужу удалось добиться, чтобы детей оставили ему. С её слов, он внушал детям, что она плохая мать и ничему хорошему не научит.

Женщина также рассказала, что у отца её детей психическое расстройство на почве неблагополучного детства. Он, два его брата и сестра провели почти всё детство в приютах.

Сейчас Ольга живёт с другим мужчиной и беременна третьим ребёнком. Она готова взять двух сыновей от предыдущего брака в новую семью, но пока не известно, отдадут ли ей детей.

Бросившего мальчиков 2011 и 2014 года рождения в аэропорту мужчину, по некоторым данным, до сих пор ищут. В записке он просил помочь детям, так как временно не может заботиться о них из-за проблем с деньгами. По возможности он был готов забрать их позже.

