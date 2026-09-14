В Москве модернизировали робота-пожарного для работы в экстремальных условиях

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали улучшенную версию пожарного робота «Русак». Компания-разработчик «СКТБ ПР» планирует запатентовать часть решений устройства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Компания столичной особой экономической зоны за время своей деятельности создала более 20 роботизированных комплексов разного класса и назначения. Одна из инноваций — робот-пожарный. Он предназначен для использования в составе противопожарных подразделений на объектах химических, газовых, металлургических и других промышленных производств. Устройство работает дистанционно под управлением оператора и заменяет человека в опасных условиях», — рассказал Ликсутов.

Новая модель вдвое мощнее предыдущей версии 2025 года. Робот имеет массу 250 кг, при этом подача тушащего вещества сопоставима с 10-тонными аналогами. Робот уже испытан на учениях по пожарной безопасности.

Устройство представляет собой колесную платформу повышенной проходимости с автоматическим лафетным стволом. Подача тушащего вещества достигает 40 литров в секунду, что позволяет дистанционно тушить крупные очаги возгорания. Полный привод и подвеска дают высокую проходимость на любой местности и в суровых климатических условиях

Разработки компании уже применяются на различных объектах. Например, они используются при ремонте бассейнов выдержки ядерного топлива на АЭС. Некоторые модели не имеют мировых аналогов, в частности, робот-амфибия, применяемый для спасательных операций под водой на глубине до четырех метров и на суше.

