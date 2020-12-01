Проверять личность сдающего экзамен на права водителя предложно новым способом

Также экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя, отчество и только после этого разрешить испытуемому готовиться к сдаче экзамена.

Новый регламент может вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Как сообщалось, МВД России предлагает закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения.

В список навыков включили остановку и начало движения на подъеме и спуске. Кроме того, в перечень вошли парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка.

