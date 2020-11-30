Назван принцип изменения теоретической части экзамена на права
Билеты к экзамену на водительское удостоверение будут перерабатывать с учетом статистики ДТП на дорогах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.
Он напомнил, что пакет документов с данными об автоаварии оформляют в рамках дорожно-транспортных происшествий. После этого данные попадают в аналитическую систему, по которой можно смотреть, где растет аварийность, почему происходят дорожно-транспортные происшествия.
Экзаменационные билеты будут переработаны, учитывая эти данные.
Напомним, МВД России выступило с инициативой запретить пользоваться мобильным телефоном при сдаче экзамена на получение водительских прав.
Если на испытании экзаменуемый пользовался сотовым телефоном или прочим техническим устройством для переговоров, то выставляется оценка «не сдал». Также экзамен автоматически предлагается сделать несданным, если экзаменуемый при выполнении практической части не пристегнулся ремнем безопасности.
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