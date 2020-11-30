Назван принцип изменения теоретической части экзамена на права

Билеты к экзамену на водительское удостоверение будут перерабатывать с учетом статистики ДТП на дорогах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

Он напомнил, что пакет документов с данными об автоаварии оформляют в рамках дорожно-транспортных происшествий. После этого данные попадают в аналитическую систему, по которой можно смотреть, где растет аварийность, почему происходят дорожно-транспортные происшествия.