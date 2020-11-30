МВД предложило закрепить список необходимых для вождения навыков

МВД России предлагает закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения. Об этом сообщает «РИА Новости».

В список навыков включили остановку и начало движения на подъеме и спуске. Кроме того, в перечень вошли парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка

Предложено запретить использовать телефон на экзамене на водительские права

Также кандидат на получение водительских прав должен показать умение разворачиваться в тесном пространстве, двигаясь задним ходом. Дополнительно будут проверяться знания правил обгона, проезда железнодорожных переездов и перекрестков.

Ранее МВД разработало новый административный регламен по проводению экзаменов. В нем запрещается пользоваться мобильным телефоном. За ошибку можно получить от одного до трех штрафных баллов. Экзамен считается пройденным успешно, если кандидат набрал менее пяти штрафных баллов.

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ФОТО: РИА Новости
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