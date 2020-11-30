МВД предложило закрепить список необходимых для вождения навыков

МВД России предлагает закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения. Об этом сообщает «РИА Новости».

В список навыков включили остановку и начало движения на подъеме и спуске. Кроме того, в перечень вошли парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка