МВД предложило закрепить список необходимых для вождения навыков
МВД России предлагает закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения. Об этом сообщает «РИА Новости».
В список навыков включили остановку и начало движения на подъеме и спуске. Кроме того, в перечень вошли парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка
Также кандидат на получение водительских прав должен показать умение разворачиваться в тесном пространстве, двигаясь задним ходом. Дополнительно будут проверяться знания правил обгона, проезда железнодорожных переездов и перекрестков.
Ранее МВД разработало новый административный регламен по проводению экзаменов. В нем запрещается пользоваться мобильным телефоном. За ошибку можно получить от одного до трех штрафных баллов. Экзамен считается пройденным успешно, если кандидат набрал менее пяти штрафных баллов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Названы сферы с ростом зарплат, несмотря на коронавирус
- В ВОЗ призвали россиян к осторожности в новогодние праздники
- Ни один из добровольцев по испытанию вакцины «Спутник V» в первом этапе не заболел COVID-19
- Глава Крыма сообщил о «критической» ситуации с водой в Симферополе
- Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru