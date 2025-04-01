Морспасслужба отчиталась об откачке мазута с танкера Koala в Ленобласти

Груз топлива полностью откачан с аварийного судна Koala, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды, у причала морского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Танкер выведен буксирами на открытую воду, сообщила федеральная Морская Спасательная Служба.

Судно в данный момент поставлено на якорную стоянку в акватории порта. На борту продолжаются ремонтно-восстановительные работы, очистка грузовых ёмкостей от остатков мазута. Кроме того, проводится дегазация трюмов.