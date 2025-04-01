Морспасслужба отчиталась об откачке мазута с танкера Koala в Ленобласти
Груз топлива полностью откачан с аварийного судна Koala, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды, у причала морского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Танкер выведен буксирами на открытую воду, сообщила федеральная Морская Спасательная Служба.
Судно в данный момент поставлено на якорную стоянку в акватории порта. На борту продолжаются ремонтно-восстановительные работы, очистка грузовых ёмкостей от остатков мазута. Кроме того, проводится дегазация трюмов.
Всего было откачано около 130 тысяч тонн мазута. Для удобства операции топливо нагрели до пластичного состояния. В дальнейшем танкер переправят к причалу судоремонтного завода в Сантк-Петербурге.
По данным Росморречфлота, 9 февраля на борту Koala в порту Усть-Луга раздался взрыв в машинном отделении – в это время проводилась подготовка главного двигателя к работе. Разлива груза мазута не произошло. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», никто из членов экипажа не пострадал, моряков эвакуировали на берег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru