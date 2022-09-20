Проведение референдума в Запорожье обсудят на общенародном съезде в Мелитополе
Общенародный съезд граждан начался в Мелитополе, на встрече обсудят вопрос проведения в Запорожье референдума о присоединении к России. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что на форум съехались делегаты почти со всей области.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил о необходимости провести референдум как можно быстрее. Однако в регионе затянулся процесс подготовки, Избиркому пришлось восстанавливать уничтоженные списки избирателей.
Накануне Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам ДНР и ЛНР с просьбой о проведении референдума о воссоединении с РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области попросил власти региона немедленно провести референдум о вхождении в состав России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru