Медведев: Референдумы в Донбассе важны для восстановления исторической справедливости

По словам политика, после проведения референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, взятых под контроль регионах и принятия новых территорий в состав РФ геополитическая трансформация в мире станет необратимой, пишет RT.

«Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик, попросив о немедленном проведении референдумов о присоединении к России, напоминает Ura.ru. Во вторник заявление по референдуму анонсировали власти Херсонской области.

