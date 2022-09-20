Медведев: Референдумы в Донбассе важны для восстановления исторической справедливости

Референдумы в Донбассе имеют огромное значение для системной защиты местного населения, восстановления исторической справедливости и на десятилетия меняют вектор развития России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Херсонские власти анонсировали заявление по референдуму

По словам политика, после проведения референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, взятых под контроль регионах и принятия новых территорий в состав РФ геополитическая трансформация в мире станет необратимой, пишет RT.

«Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик, попросив о немедленном проведении референдумов о присоединении к России, напоминает Ura.ru. Во вторник заявление по референдуму анонсировали власти Херсонской области.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ДонбассРеферендумДмитрий Медведев
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