Провалив демографию, Россия открыла ворота для мигрантов

«Это объективный фактор, связанный с тем, что у нас катастрофически снижается численность экономически активного населения. Об этом говорил Орешкин два года назад: что у нас в ближайшие 12 лет будет уменьшение числа рабочего населения на 10 миллионов. Поэтому, несмотря на колоссальную деиндустриализацию, на очень низкого качества занятость в регионах России, запрос на рабочую силу, особенно дешевую, крайне высок, и он будет расти. Отдельные горячие головы у нас предлагали к середине 20-х годов предложить Китаю завезти 1-2 десятка миллионов человек. Поэтому мы, провалив свою демографию, фактически открываем ворота для такой прорывной миграции. В этом ничего хорошего нет, это беда. 30 лет призывов к тому, что миграция это хорошо, что это способствует конкуренции рабочей силы, означают, что мы всё это время не занимались собственной демографией. И не занимаемся до сих пор. Страна, которая не хочет рожать своих работников, будет кормить чужих и чужие страны», — вынес вердикт Крупнов.

Ранее демограф рассказал НСН о катастрофических ошибках в расчётах правительства. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом сокращении населения. По её словам, за четыре месяца этого года убыль составила 149 тысяч человек. Юрий Крупнов напомнил, что более ранние высказывания вице-премьера, отвечающего за социальный блок, говорили об обратном — Голикова прогнозировала стабильный прирост населения уже через пять лет.

