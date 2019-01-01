Провалив демографию, Россия открыла ворота для мигрантов
Демограф заявил НСН, что приток мигрантов в страну будет продолжаться.
В России резко увеличился миграционный прирост населения. Об этом говорят данные мониторинга, подготовленные специалистами Института Гайдара и РАНХиГС. Отмечается, что в январе-апреле 2019 года прирост за счёт мигрантов составил 98 тысяч человек, что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Приток мигрантов будет продолжаться, заявил в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Причина тому, по его словам, в отсутствии грамотной демографической политики на протяжении 30 лет.
«Это объективный фактор, связанный с тем, что у нас катастрофически снижается численность экономически активного населения. Об этом говорил Орешкин два года назад: что у нас в ближайшие 12 лет будет уменьшение числа рабочего населения на 10 миллионов. Поэтому, несмотря на колоссальную деиндустриализацию, на очень низкого качества занятость в регионах России, запрос на рабочую силу, особенно дешевую, крайне высок, и он будет расти. Отдельные горячие головы у нас предлагали к середине 20-х годов предложить Китаю завезти 1-2 десятка миллионов человек. Поэтому мы, провалив свою демографию, фактически открываем ворота для такой прорывной миграции. В этом ничего хорошего нет, это беда. 30 лет призывов к тому, что миграция это хорошо, что это способствует конкуренции рабочей силы, означают, что мы всё это время не занимались собственной демографией. И не занимаемся до сих пор. Страна, которая не хочет рожать своих работников, будет кормить чужих и чужие страны», — вынес вердикт Крупнов.
Ранее демограф рассказал НСН о катастрофических ошибках в расчётах правительства. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом сокращении населения. По её словам, за четыре месяца этого года убыль составила 149 тысяч человек. Юрий Крупнов напомнил, что более ранние высказывания вице-премьера, отвечающего за социальный блок, говорили об обратном — Голикова прогнозировала стабильный прирост населения уже через пять лет.
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