Голикова правда. Куда бегут жители малых городов России

Благостную картину, старательно рисуемую правительством, взялась на этой неделе разрушить вице-премьер этого самого кабинета министров. Не успел улечься шум, вызванный словами Татьяны Голиковой о катастрофической убыли населения России (минус 149 тысяч человек за четыре месяца, по ее данным), как Татьяна Алексеевна добавила масла в огонь статистикой по внутренней миграции россиян. «За последние 15 лет численность населения в малых городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек», - сказала Голикова на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health. Сейчас в России почти две тысячи малых городов, в которых проживают более 23 млн человек, - сообщила вице-премьер. Этот статус городу присваивается, если численность населения в нем не превышает 12 тысяч человек.

Основной отток жителей произошел из малых городов Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Направление тоже понятно: в Москву, Санкт-Петербург – там всегда можно найти работу и города Краснодарского края – там хотя бы тепло. С причинами бегства тоже все ясно: отсутствие возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, профессиональное образование и высокооплачиваемую работу, посетить культурные мероприятия, - пояснила Татьяна Голикова.

Есть, впрочем, еще одна причина, про которую вице-премьер, возможно, забыла. Разработка федеральной целевой программы развития малых городов была прекращена, едва начавшись. Союз малых городов России долгие годы «донимал» правительство призывами приступить, наконец, к решению всего комплекса проблем таких населенных пунктов. И вот в 2013 году кабмин взялся-таки за это дело: Минрегионразвития представило Концепцию Федеральной целевой программы социально-экономического развития малых городов до 2020 года. А затем случилось престранное: правительство отказалось продолжать работу в этом направлении, а профильное министерство было упразднено.

Остается вопрос, что делать. Его НСН задала директору Института региональных проблем. Дмитрий Журавлев назвал две меры, необходимые для спасения малых городов.