Процесс по иску о ликвидации «Мемориала» начнётся в Мосгорсуде 23 ноября

Московский городско суд 23 ноября начнёт подготовку по иску о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом). В этот день «Мемориал», может передать формулировку своего отзыва на иск, заявить ходатайства.

После этого суд определит дату, когда делу будет рассмотрено по существу. Накануне стало известно, что Генеральная прокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал», ссылаясь на «систематические нарушения закона об иноагентах». Претензия заключается в том, что центр не маркирует свои материалы соответствующим образом как НКО-иноагент.

В самом «Мемориале» выразили крайне удивление такой позицией надзорного ведомства. Как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова, это неадекватная попытка применения силы к известной и полезной гражданам организации.

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Фото: facebook.com/Memorial.International
ТЕГИ:НКОСудМемориал
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