Процесс по делу «Седьмой студии» возобновится 13 апреля
Процесс по делу «Седьмой студии», ранее отложенный из-за COVID-19, возобновится 13 апреля. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал один из фигурантов дела, продюсер Алексей Малобродский. По его словам, заседание состоится в следующий понедельник в 11:00.
Известно, что его участникам разрешили прийти на процесс в резиновых перчатках и масках. По информации суда, все усиленные санитарно-эпидемиологические меры в помещении надлежащим образом соблюдаются, в зале работает бактерицидная лампа.
Напомним, последнее заседание по делу состоялось 19 марта. После этого процесс – в связи с ограничениями в работе судов из-за угрозы распространения COVID-19 – был отложен. Фигурантов дела «Седьмой студии», в том числе художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняют в хищении из бюджетных денег, выделенных на реализацию проекта «Платформа», напоминает РИА ФАН.
В феврале НСН писала, что Мещанский суд Москвы отложил слушания по делу режиссёра Кирилла Серебренникова на 13 марта. Как отмечает ТАСС, причиной этого стала неготовности третьей экспертизы, которая ранее была назначена судом. Это было сделано вопреки просьбе защиты режиссёра, подчёркивает RT.
Ранее также сообщалось, что суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» по просьбе гособвинения. Судья заявила об отсутствии доказательств того, что фигуранты дела могут скрыться или оказать давление.
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