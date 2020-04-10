Процесс по делу «Седьмой студии» возобновится 13 апреля

Процесс по делу «Седьмой студии», ранее отложенный из-за COVID-19, возобновится 13 апреля. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал один из фигурантов дела, продюсер Алексей Малобродский. По его словам, заседание состоится в следующий понедельник в 11:00.

Известно, что его участникам разрешили прийти на процесс в резиновых перчатках и масках. По информации суда, все усиленные санитарно-эпидемиологические меры в помещении надлежащим образом соблюдаются, в зале работает бактерицидная лампа.

Напомним, последнее заседание по делу состоялось 19 марта. После этого процесс – в связи с ограничениями в работе судов из-за угрозы распространения COVID-19 – был отложен. Фигурантов дела «Седьмой студии», в том числе художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняют в хищении из бюджетных денег, выделенных на реализацию проекта «Платформа», напоминает РИА ФАН.