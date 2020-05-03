Проценко рассказал об исчезновении обоняния у больных COVID-19
Одним из очень характерных для больных коронавирусом нового типа симптомов является потеря обоняния и осязания, заявил в эфире телеканала «Россия 24» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В апреле он и сам переболел COVID-19.
По словам врача, при простудах такая симптоматика наблюдалась значительно реже.
«Утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете», - цитирует Проценко ТАСС.
У пациентов с тяжёлым течением заболевания также наблюдается потеря массы тела, добавил он.
Ранее Проценко рассказывал, что при COVID-19 бывают и нехарактерные симптомы — появление красных пятен на руках и животе. Испанские и итальянские врачи отмечали появление пятен на коже пальцев ног.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru